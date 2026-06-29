Минимальная цена за 1 кв.м в элитных новостройках Москвы выросла на 46%

Минимальная стоимость квадратного метра жилья на московском элитном рынке увеличилась на 46% за последний год. При этом средняя цена в сегменте выросла на 10,5%, говорится в совместном исследовании компаний «НДВ Супермаркет Недвижимости» и «Upside Девелопмент», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным аналитиков, к середине 2026 года минимальная цена 1 кв. м в элитных новостройках Москвы достигла 950 тыс. рублей против 650 тыс. рублей годом ранее. Тогда как средневзвешенная цена квадратного метра в сегменте за то же время выросла с 2,4 до 2,7 млн рублей. Таким образом динамика составила 46% и 10,5% соответственно.

Такой разрыв показателей свидетельствует о том, что меняется сама структура предложения: из экспозиции быстро вымываются самые доступные лоты. Таким образом, спрос смещается в более дорогие ниши. Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», подтверждает и поясняет:

«Прирост по минимальной цене квадратного метра связан с тем, что на фоне роста спроса в элитном сегменте в 2025 году новые проекты стали выходить на рынок по более высоким ценам, и поэтому в целом произошла коррекция. Минимальная цена в выборке сразу подтягивается вверх, тогда как средневзвешенная реагирует более плавно — ей нужно время, чтобы «переварить» долю дорогих лотов в общем объеме».

Рост спроса в элитном сегменте стал результатом нескольких факторов. В числе экономических причин – репатриация капитала, когда покупка элитного жилья становится удобным вариантом размещения средств внутри страны, и снижение доходности многих инвестиционных инструментов, при котором дорогое жилье воспринимается как надежный незыблемый актив. Кроме того, меняются запросы высокобюджетных клиентов: они более внимательно анализируют концепцию и потребительские характеристики элитных новостроек и готовы платить больше за действительно уникальный проект.

Ранее выяснилось, что обеспеченность жильем в России за десять лет выросла на 20%.