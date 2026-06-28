Обеспеченность жильем в России за десять лет выросла на 20%

Обеспеченность жильем в России за десять лет возросла на 20%, Краснодар — лидер

В среднем по стране на одного человека приходится 29,6 кв. м жилья. За последние 10 лет показатель вырос на 4,9 кв. м, или на 20%. Однако темпы роста в городах-миллионниках вдвое опережают средние по стране, и это усиливает разрыв с малыми населенными пунктами. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании MACON и холдинга «Талан», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В городах с населением от 1 миллиона человек (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), где официально проживает 12% населения страны, средняя обеспеченность жильем составляет 31,8 кв. м/чел. Это на 28% выше, чем в 2015 году. Причем в 10 из 14 таких городов показатель превышает общероссийский уровень. Исключение — Пермь (28,5 кв. м), Омск (28,5 кв. м), Волгоград (27,3 кв. м) и Красноярск (27 кв. м), которые пока остаются ниже среднего.

Самый стремительный рывок за десять лет продемонстрировал Краснодар: обеспеченность выросла на 58%, достигнув 46,6 кв. м на человека. В топ-3 также вошли Нижний Новгород (+36%, до 33,3 кв. м) и Ростов-на-Дону (+35%, до 33,7 кв. м).

Среди городов с населением от полумиллиона до миллиона человек по итогам десяти лет динамика также оказалась неравномерной. Лидеры здесь — Махачкала (+61%, до 25,6 кв. м), Оренбург (+42%, до 33,3) и Ульяновск (+41%, до 34,8).

Целевой уровень обеспеченности, установленный правительством РФ, предполагает выход на показатель 33 кв. м на человека к 2030 году и 38 кв. м — к 2036-му. Соответственно, наибольшим потенциалом для строительства обладают города, где обеспеченность отстает от среднероссийской и не превышает 28 кв. м/чел.

«Рынок развивается неравномерно: города-лидеры значительно опережают территории с более низкой строительной активностью. В перспективе ключевой задачей станет сокращение этого разрыва и создание условий для сбалансированного развития жилищного строительства по всей стране», — комментирует директор по продажам компании «Талан» Рустам Хамдамов.

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