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Лишь менее трети россиян смогут жить без интернета

Только каждый третий россиянин считает, что сможет жить без интернета
osobystist/Shutterstock/FOTODOM

Подавляющее большинство россиян — 72% — уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета насовсем. При этом почти треть — 28% — отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Это показал опрос ТСТН, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Отвечая на вопрос, как долго можно жить без интернета, большинство участников опроса (53%) отметили, что комфортно провести без сети 1–2 дня. А 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц.

Интересно, что главным условием отказа от сети россияне назвали жизнь в своем доме на природе — 48%.

«Дом на природе воспринимается как место абсолютной свободы и безопасности, где ты сам себе хозяин. Это невозможно заменить никаким цифровым контентом. Многие россияне устали от постоянного шума, рекламы, новостной повестки и необходимости быть «на связи» 24/7. Жизнь без интернета на природе становится способом «перезагрузить голову», — прокомментировал Анатолий Нестеров, генеральный директор ТСТН.

Кроме того, россияне рассказали, как потратили бы свое время, если бы не «залипали» в гаджетах и социальных сетях. Так, 33% уделили бы внимание своему хобби, 25% – семье и друзьям. Чуть меньше – 24% — начали бы больше гулять, а 18% сосредоточились бы на спорте.

Ранее была названа сумма, которую россияне готовы потратить на строительство загородного дома.

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