Врач объяснил, что делать, если в ухо залез паук

Врач Алиев: не пытайтесь достать паука из уха с помощью пинцета и палочек

Попытки самостоятельно достать паука или другое насекомое из уха могут привести к травме слухового прохода и барабанной перепонки. О том, как правильно действовать в такой ситуации, «Газете.Ru» рассказал врач-отоларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев.

«В практике детского и взрослого лор-врача довольно часто встречаются случаи попадания в ухо инородных предметов. Иногда речь идет не только о предметах, но и о насекомых — пауках, тараканах и другой живности. Такое чаще происходит за городом, в частных домах, на дачах или в местах, где могут обитать насекомые. Главное в такой ситуации — не паниковать», — предупредил Алиев.

Он отметил, что попадание насекомого в ухо может вызывать дискомфорт, резкую боль, ощущение движения, шума или треска. Возможны повреждения кожи слухового прохода, а в более серьезных случаях — травма барабанной перепонки.

По его словам, самостоятельно пытаться достать паука пальцами, ватными палочками, пинцетом, шпилькой или другими подручными предметами не стоит. Также не рекомендуется промывать ухо водой, особенно если есть сильная боль, выделения из уха или ранее проводились операции на нем.

«Если ощущаются движение и щекотание, можно попробовать закапать в ухо несколько капель теплого растительного или минерального масла — только при отсутствии подозрения на повреждение барабанной перепонки. После того как насекомое перестанет двигаться, необходимо обратиться к лор-врачу», — подчеркнул врач.

При этом он предупредил, что, если боль выраженная, появились кровянистые выделения, снижение слуха или головокружение, самостоятельно предпринимать какие-либо действия не следует.

«На приеме врач проводит осмотр с помощью отоскопа или отоэндоскопа. Насекомое удаляют специальными микроинструментами или аспирацией — с помощью тонкой трубки, которая его аккуратно вытягивает. Обычно процедура занимает несколько минут и проходит безболезненно. После удаления при необходимости кожу слухового прохода обрабатывают или назначают специальные капли», — рассказал Алиев.

Незамедлительно обратиться за медицинской помощью, по его словам, необходимо при сильной нестерпимой боли, появлении крови или гнойных выделений из уха, резком ухудшении слуха, а также при головокружении или тошноте.

«Самая распространенная ошибка — пытаться достать паука самостоятельно ватной палочкой или пинцетом. В большинстве случаев проблему можно быстро и безопасно решить в кабинете лор-врача всего за несколько минут, избежав травмы слухового прохода и барабанной перепонки», — резюмировал специалист.

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