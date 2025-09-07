Россиянам рассказали, почему нельзя использовать чужие наушники

Врач-оториноларинголог медицинской компании СберЗдоровье Марина Евсикова рассказала «Газете.Ru», какие привычки негативно сказываются на здоровье ушей и что входит в понятие слуховая гигиена.

«Среди вредных привычек для здоровья ушей можно отметить прослушивание очень громкой музыки, а также длительное и частое пребывание в шумных местах без использования защитных средств для ушей. Эти обстоятельства провоцируют «утомление» клеток внутреннего уха, отвечающих за восприятие звуковой волны. Если такое воздействие происходит регулярно и длительно, то оно может приводить к снижению количества этих клеток, что в конечном счете ведет к нарушению слуха», — говорит врач.

Отрицательно влияет на здоровье ушей и использование чужих наушников, особенно внутриканального типа. Это повышает риск попадания вирусов и бактерий, что может привести к воспалению наружного слухового прохода, в результате которого происходит временное снижение слуха.

«Еще одна вредная привычка — применение ватных палочек для очищения ушей. В результате этого действия может стимулироваться чрезмерная выработка серы, затем — ее скопление в более узкой части слухового прохода и, как следствие, формирование серной пробки, что может приводить к снижению слуха. Также использование ватных палочек или каких-то других предметов, особенно острых, повышает риск травматизации барабанной перепонки, в результате чего также возможно снижение слуха», — рассказывает врач.

Курение, как активное, так и пассивное, тоже отрицательно сказывается на состоянии слизистой оболочки полости носа и барабанной полости, способствуя рецидивам ЛОР-заболеваний. Вместе с этим, имеются научные доказательства, подтверждающие прямое вредное воздействие курения на внутреннее ухо за счет сужения кровеносных сосудов.

Помимо этого, не рекомендуется заниматься самолечением заболеваний уха, поскольку некорректная терапия может привести к затяжному течению, развитию осложнений и стойкому нарушению слуха.

«Для сохранения слуха важно придерживаться правил слуховой гигиены. Рекомендуется контролировать уровень громкости при прослушивании в наушниках музыки, фильмов. Как правило, современные устройства сообщают пользователю, когда происходит превышение допустимого уровня звука: важно учитывать эти предупреждения. Также не следует использовать чужие наушники и отдавать свои личные наушники в пользование другим людям», — дополняет врач.

Если возникает потребность в увеличении привычного уровня громкости на обычно используемых устройствах, то это повод обратиться к оториноларингологу, чтобы выяснить, нет ли начинающихся проблем со слухом.

При работе в местах повышенного шума, например на аэродроме, промышленном предприятии, следует использовать специальные защитные средства для ушей. В этом случае также важно раз в год проходить профилактический осмотр оториноларинголога и исследовать слух с помощью аудиограммы.

«При наличии каких-либо жалоб со стороны слуха рекомендуется как можно раньше проконсультироваться с врачом-оториноларингологом для выявления причины, назначения обследования и лечения. Ранее обращение позволит снизить риск возможных осложнений», — заключает врач.

