Стала известна судьба мужчины, который захватил заложников в магазине в Дагестане

В Дагестане вынесли приговор мужчине, который совершил захват заложников в магазине. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Инцидент произошел 8 августа прошлого года. Мужчина, который был не согласен с решением суда о выселении, пришел с двуствольным ружьем в магазин, где работала его бывшая жена. Злоумышленник избил экс-супругу и ее сестру прикладом, а затем закрыл двери на ключ и запретил выходить.

После этого мужчина позвонил в 112 и сообщил о захвате заложников. В качестве условия освобождения он потребовал приезда прокурора и главы региона. Даже после разъяснения закона о добровольном отказе преступные действия он не прекратил. В результате заложниц освободили правоохранители.

Суд признал мужчину виновным по п. «в», «г», и «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ. Ему назначили наказание в виде десяти лет колонии строгого режима. При этом первые два года он проведет в тюрьме.

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