Подросток разбил знаменитый стеклянный мост над пропастью в Китае

На популярном стеклянном мосту в китайской провинции Хэнань треснула стеклянная панель после того, как подросток ударил по ней зонтом, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел на мосту в туристическом комплексе Baoquan Cliff World, имеющем высшую категорию 5A в национальной системе оценки достопримечательностей Китая.

После появления трещины сотрудники комплекса немедленно эвакуировали посетителей с моста и временно закрыли объект. Происшествие вызвало активное обсуждение в китайских соцсетях. Многие пользователи усомнились в прочности стеклянных мостов, которые в последние годы стали популярной туристической достопримечательностью по всей стране.

При этом администрация комплекса не сообщила, какой именно тип стекла использовался и насколько серьезными оказались повреждения. Также пока не раскрываются сроки ремонта и возможные изменения в мерах безопасности.

Ранее сообщалось, что уникальный многоквартирный дом в Китае привлекает туристов со всего мира.