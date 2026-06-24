Дом в виде пирамиды в Китае привлекает туристов со всего мира

Уникальный многоквартирный дом в Китае привлекает туристов со всего мира, пишет Oddity Central.

В китайском городе Куньшань находится один из самых необычных жилых комплексов страны — многоквартирный дом, выполненный в форме пирамиды. Здание, известное как «Пирамида Куньшаня», быстро стало одной из самых узнаваемых достопримечательностей города и регулярно привлекает внимание туристов и любителей современной архитектуры.

В отличие от классических пирамид, 18-этажное здание имеет две вертикальные стены и две наклонные стороны. Жилые квартиры на одной из сторон расположены каскадом под углом около 45 градусов, создавая эффект гигантской ступенчатой конструкции.

Проект был разработан архитектурным бюро Masters' Architectural Office. По данным авторов проекта, источником вдохновения для необычной формы послужили традиционные китайские террасные рисовые поля. Одним из преимуществ такой конструкции стали просторные террасы. Каждая квартира, расположенная на каскадной стороне здания, получила собственную открытую площадку, значительно превышающую размеры стандартных балконов в обычных многоэтажных домах.

Однако необычная архитектура создала и ряд инженерных сложностей. Специалисты отмечают, что форма здания затрудняет естественную вентиляцию и освещение некоторых внутренних помещений. Кроме того, нестандартная планировка требует более сложных решений в области пожарной безопасности и эксплуатации объекта.

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