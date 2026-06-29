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Медиум утверждает, что видит призраков в поездах и самолетах

Медиум рассказала, что призраки любят путешествовать в поездах и на самолетах
Соцсети

Медиум заявила, что призраки любят путешествовать на самолетах, поездах и даже отдыхать на пляжах, пишет Daily Mail.

Хлоя Смит из Великобритании утверждает, что духи нередко сопровождают пассажиров во время перелетов. По ее словам, они могут находиться рядом с близкими людьми, чтобы защищать их, или возвращаться в места, с которыми были связаны при жизни, например, если работали в авиации.

Хлоя считает, что самолеты наполнены «остаточной энергией» из-за постоянного повторения одних и тех же действий и сильных эмоций пассажиров. Она также утверждает, что во время одного из перелетов почувствовала сильную головную боль, а позже якобы выяснила, что рядом находился дух мужчины, умершего от аневризмы.

По словам Смит, призраки также предпочитают морское побережье, поскольку шум волн и вода якобы облегчают связь между миром живых и духов. Кроме того, женщина уверяет, что иногда встречает призраков в общественном транспорте.

Ранее было найдено неожиданное объяснение природы паранормальных страхов.

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