Найдено неожиданное объяснение природы паранормальных страхов

Низкочастотные звуки, которые человек не способен услышать, могут вызывать тревогу, раздражительность и ощущение «постороннего присутствия», что нередко связывают с паранормальными явлениями. К таким выводам пришли ученые Университета МакЭвон и Университета Альберты в Австралии. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Речь идет об инфразвуке — колебаниях ниже 20 Гц, которые не воспринимаются слухом. Такие вибрации могут возникать в зданиях из-за вентиляции, проникновения воздуха в трубы, транспорта или промышленного оборудования.

В эксперименте приняли участие 36 человек. Они слушали музыку, при этом часть из них дополнительно подвергалась воздействию инфразвука частотой 18 Гц через скрытые сабвуферы. После этого участники оценивали свое состояние, а также сдавали анализ слюны.

Выяснилось, что при воздействии инфразвука у людей повышался уровень кортизола — гормона стресса. Кроме того, они чаще сообщали о раздражительности, снижении интереса и более негативном восприятии музыки. При этом участники не могли определить, что на них воздействует именно инфразвук.

По словам исследователей, организм реагирует на такие колебания на физиологическом уровне, даже если человек их не осознает. Это может объяснять ощущения тревоги или дискомфорта в определенных местах — например, в старых зданиях с низким качеством инженерных коммуникаций, где часто фиксируются сообщения о «призраках».

Ученые отмечают, что кратковременное воздействие инфразвука уже влияет на настроение, а его длительное воздействие потенциально может иметь более серьезные последствия для здоровья из-за постоянного повышения уровня кортизола.

Авторы подчеркивают, что исследование носит предварительный характер: выборка была небольшой, а изучалась только одна частота. В дальнейшем планируется проверить, как разные диапазоны инфразвука и длительность воздействия влияют на психическое и физическое состояние человека.

