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Общество

Число жертв Эболы в Конго достигло 360

INSP: число жертв вспышки Эболы в ДР Конго выросло до 360
Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 360. Об этом сообщает Национальный институт общественного здравоохранения (INSP), передает РИА Новости.

Летальность болезни выросла до 28,3%, говорится в сводке института по состоянию на 27 июня. Также по данным института, подтверждено 1274 случая заболевания.

Эпицентром вспышки остается провинция Итури, где зарегистрировано более 90% случаев Эболы и 83,6% летальных исходов.

Текущая вспышка инфекции началась в середине мая. В ДРК число подтвержденных случаев заболевания достигло 1 118, из них 291 привел к летальному исходу. В Уганде зафиксировано 20 зараженных.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в конголезской провинции Итури, а также в Северном и Южном Киву. В этих регионах активно действуют антиправительственные формирования, что привело к массовой миграции населения: более пяти миллионов человек были вынуждены сменить место жительства, и свыше миллиона из них в настоящее время пребывают в лагерях для перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что для ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Африке требуется $1,4 млрд.

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