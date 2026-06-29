Число жертв Эболы в Конго достигло 360

Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 360. Об этом сообщает Национальный институт общественного здравоохранения (INSP), передает РИА Новости.

Летальность болезни выросла до 28,3%, говорится в сводке института по состоянию на 27 июня. Также по данным института, подтверждено 1274 случая заболевания.

Эпицентром вспышки остается провинция Итури, где зарегистрировано более 90% случаев Эболы и 83,6% летальных исходов.

Текущая вспышка инфекции началась в середине мая. В ДРК число подтвержденных случаев заболевания достигло 1 118, из них 291 привел к летальному исходу. В Уганде зафиксировано 20 зараженных.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в конголезской провинции Итури, а также в Северном и Южном Киву. В этих регионах активно действуют антиправительственные формирования, что привело к массовой миграции населения: более пяти миллионов человек были вынуждены сменить место жительства, и свыше миллиона из них в настоящее время пребывают в лагерях для перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что для ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Африке требуется $1,4 млрд.