«Серьезные изменения»: Фальков высказался о дипломных работах в вузах

Дипломные работы в вузах перестали выполнять свои функции. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на открытии форума «Технологии ИИ в высшем образовании» в Тюмени, передает пресс-служба ведомства.

«Дипломные работы уже не выполняют той функции, которую они выполняли в высшем образовании еще 10-15-20 лет назад»,— сказал он.

Фальков добавил, что массовая технология проверки знаний в целом ряде направлений перетерпела серьезные изменения.

До этого глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин на полях Петербургского международного юридического форума заявил, что дипломы о высшем юридическом образовании должны быть единой формы и без разделения на отдельные профессии.

Степашин рассказал, что ассоциация поддержала инициативу созданной при Миннауки юридической комиссии о том, чтобы у выпускников юридических факультетов в дипломах было написано «юрист». По его словам, сейчас много различного рода специальных юридических профессий, которые важны с точки зрения подготовки узких специалистов, но, подчеркнул он, в «дипломе должно быть сказано «юрист».

Ранее вузы Подмосковья вошли в число лучших в России.