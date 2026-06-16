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Общество

Вузы Подмосковья вошли в число лучших в России

Подмосковные вузы вошли в топ-100 лучших в России
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Государственный гуманитарно-технический университет (ГГТУ) и (Государственный социально-гуманитарный университет) ГСГУ вошли в число лучших вузов России по рейтингу RAEX-2026. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

ГГТУ занял 85 место, а ГСГУ — 88.

«Позиция в топ-100 означает, что подмосковные вузы развиваются и полноценно выполняют главную задачу — подготовку качественных и востребованных кадров для региона», — говорится в сообщении.

Также ГГТУ и ГСГУ заняли 11 место в рейтинге Минтруда по трудоустройству выпускников в сфере образования.

Напомним, общий балл вуза по RAEX складывается из 45 показателей по трем ключевым направлениям: качество образования, востребованность выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.

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