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Эйфелевую башню в Париже поразила молния

Молния ударила в шпиль Эйфелевой башни в Париже
Aurelien Morissard/AP

Молния ударила в верхушку Эйфелевой башни во время грозы в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации канала, сильная гроза обрушилась на столицу Франции и северо-западные регионы страны в воскресенье, 28 июня. По данным французской обсерватории, было зафиксировано более 13 тысяч молний в период с 18:00 до 23:00 по местному времени (с 17:00 до 22:00 мск).

На вершине Эйфелевой башни порывы ветра достигали почти 29 м/с.

До этого в турецком городе Газиантеп молния ударила в трамвай с пассажирами. Людей экстренно эвакуировали. Очевидцы сообщили о небольшой панике. Движение трамваев на линии временно приостановили, пока экипажи обеспечивали безопасность и снимали пораженное транспортное средство с линии. Мэр города Фатма Шахин в своем аккаунте в социальных сетях отметила, что благодаря системе защиты от молний, установленной на трамваях, ни транспортное средство, ни пассажиры не пострадали.

Ранее удар молнии уничтожил жилой дом вместе с пожилой хозяйкой в Башкирии.

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