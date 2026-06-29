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Общество

Родителям рассказали, стоит ли ребенку бежать марафон

Врач Демьяновская: ребенку не стоит устраивать забеги на длинные дистанции
Shutterstock

Массовые забеги могут стать для детей хорошим стартом в мир спорта: они развивают выносливость, дисциплину, уверенность в себе и мотивируют на активный образ жизни. Однако стоит помнить, что детский организм еще не до конца сформирован, чтобы подвергать его длительным нагрузкам. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Очень важно, чтобы дистанция соответствовала возрасту, уровню физической подготовки и состоянию здоровья ребенка», — подчеркнула специалист.

Системы терморегуляции, сердце, сосуды и легкие у детей находятся в стадии формирования, поэтому высокие нагрузки переносятся ими хуже, чем взрослыми. Особенно это касается соревнований в жаркую погоду или при повышенной влажности, добавила она.

В конце мая более 270 тыс. человек приняли участие в благотворительном забеге «СберПрайм Зеленый Марафон», который прошел в 59 городах РФ.

В рамках марафона Сбер приравнял каждый километр, который преодолели участники, к 185 рублям благотворительного взноса. Всего участники забега по всей России суммарно пробежали более 1 млн километров.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург признан беговой столицей России в 2026 году.

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