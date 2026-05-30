В 59 городах России прошел благотворительный забег «СберПрайм Зеленый Марафон»

Более 270 тыс. человек приняли участие в благотворительном забеге «СберПрайм Зеленый Марафон», который прошел в 59 городах России, сообщает пресс-служба Сбера.

В рамках марафона Сбер приравнял каждый километр, который преодолели участники, к 185 рублям благотворительного взноса. Всего участники забега по всей России суммарно пробежали более 1 млн километров.

По итогам забега Сбер передаст 185 млн рублей в благотворительный фонд «Вклад в будущее» на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Поддержку получат разные медицинские центры, среди которых Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, детские областные больницы ЛНР и ДНР, Детская областная больница в Екатеринбурге и другие.

Как отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф, каждый пройденный участниками километр – это надежда для детей, оказавшихся в сложной ситуации.

«Эти дети каждый день совершают настоящий подвиг, проходя через тяжелое лечение и борьбу за жизнь. И очень важно, что благодаря усилиям сотен тысяч участников «СберПрайм Зеленого Марафона» по всей стране, мы можем помочь им получить необходимую поддержку и шанс на выздоровление», — сказал он.

Напомним, в рамках «СберПрайм Зеленый Марафон» спортсмены соревновались на дистанциях от 4,2 до 21,1 км. Также забеги прошли в белорусском Витебске и китайском Хэйхэ.

 
