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Сыпь на теле трехлетнего мальчика оказалась симптомом рака

Сыпь на теле трехлетнего ребенка оказалась признаком рака
Соцсети

Британские врачи диагностировали у трехлетнего мальчика острый лимфобластный лейкоз после того, как родители заметили у него необычную сыпь и повторно обратились за медицинской помощью, пишет Unilad.

У мальчика по имени Оскар возникла красная пятнистая сыпь и поднялась температура. При первом обращении к врачу ему диагностировали ушную инфекцию и назначили антибиотики.

Однако уже на следующий день мать заметила, что на веках сына появилась фиолетовая сыпь, а высыпания распространились на грудь. После повторного осмотра ребенка направили в больницу, где ему провели анализы крови.

На следующий день врачи сообщили родителям, что подозревают у ребенка лейкоз, в тот же день диагноз был подтвержден. Лечение продолжалось два года. За это время мальчик перенес сотни курсов химиотерапии, несколько тяжелых инфекций и длительные госпитализации. На раннем этапе у него также возникла аллергическая реакция на один из препаратов.

После окончания терапии врачи подтвердили ремиссию заболевания. Несмотря на это, родители рассказали, что ребенок до сих пор сталкивается с последствиями перенесенного лечения, включая ночные кошмары и приступы тревоги.

Отец мальчика ведет страницу в социальных сетях, где рассказывает об опыте борьбы с заболеванием и поддерживает семьи, столкнувшиеся с детским раком. По его словам, он надеется, что их история поможет другим родителям быстрее обратить внимание на тревожные симптомы и своевременно обратиться за медицинской помощью.

Ранее онколог объяснил резкий рост заболеваемости раком среди молодежи.

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