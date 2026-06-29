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Общество

Двое неизвестных ночью проникли в летний лагерь и приставали к детям

В Испании мужчины ночью проникли в летний лагерь и приставали к девочкам
Juan Medina/Reuters

В Испании полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в домогательствах к детям в летнем лагере, сообщает El País.

Инцидент произошел 27 июня, в предпоследний день смены в летнем лагере в муниципалитете Паламос. По данным местных СМИ, ранним утром в субботу неизвестные проникли в жилой корпус, где находились подростки, и вошли в комнату, пока те спали.

Оказавшись внутри, подозреваемые, предположительно, прикоснулись к двум девочкам, после чего те проснулись. Злоумышленники покинули место происшествия, а несовершеннолетние сразу сообщили взрослым о случившемся.

В настоящее время расследование продолжается, задержанных пока нет.

Ранее мужчина похитил и изнасиловал четырехлетнюю девочку, чтобы отомстить ее отцу.

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