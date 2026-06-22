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Общество

Мужчина похитил и изнасиловал четырехлетнюю девочку, чтобы отомстить ее отцу

В Индии мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку и расправился с ней из мести
Saikom/Shutterstock/FOTODOM

В Индии двое мужчин похитили и изнасиловали четырехлетнюю девочку. Об этом пишет газета Times of India.

Инцидент произошел, предположительно, 6 июня в округе Касгандж. В тот день девочка, приехавшая с родителями в деревню навестить больного дедушку, пропала без вести. Ее тело со следами насилия было найдено в уединенном месте три дня спустя.

По данным полиции, преступление совершили двое мужчин. Главный обвиняемый — 45-летний мужчина — скрылся, а его соучастник был арестован в воскресенье, 21 июня, и во всем признался.

Как стало известно, злоумышленник испытывал неприязнь к отцу ребенка, который вместе с ним участвовал в выборах на место главы сельской администрации в 2021 году, поэтому решил «преподать семье урок» и вместе с напарником совершил похищение одного из четверых детей.

В настоящее время подозреваемого разыскивают. После заключения судебномедицинской экспертизы возбуждено уголовное дело по пяти статьям. Ведется следствие.

Ранее подростки-наркоманы похитили 7-летнюю девочку и зверски изнасиловали в туалете.

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