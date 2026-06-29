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Общество

Жителей атакованного ВСУ села попросили покинуть дома на время разминирования

В Веселой Лопани после ракетной атаки ВСУ провели работы по разминированию
Telegram-канал «Татьяна Круглякова»

Жителей трех улиц в селе Веселая Лопань в Белгородской области попросили покинуть дома на время проведения работ по разминированию территории после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написала глава Белгородского муниципального округа Татьяна Круглякова.

Она рассказала, что лично побывала в обстрелянном населенном пункте. Там были выявлены многочисленные повреждения инфраструктуры и жилых домов.

«В связи с необходимостью проведения экстренных работ по разминированию, отдельно обращаюсь к жителям улиц Первомайская, Победы и Зеленая. Убедительно прошу вас временно покинуть свои дома», — говорится в заявлении.

По словам Кругляковой, для людей был развернут пункт временного размещения.

К текущему моменту специалисты завершили разминирование территории в Веселой Лопани. Гражданам разрешили вернуться домой спустя примерно час после того, как глава округа опубликовала обращение.

ВСУ выпустили ракеты по Веселой Лопани утром 29 июня. Оперативный штаб Белгородской области в Telegram-канале сообщил, что в результате атаки никто не пострадал. При этом один частный дом оказался разрушен, в еще одном здании была повреждена крыша. Также украинские военные перебили газовую трубу.

Ранее жительница Белгородской области пострадала в результате атаки украинского дрона.

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