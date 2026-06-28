Жительница приграничья получила акубаротравму при атаке украинского дрона

В Белгородской области женщине потребовалась медпомощь после атаки беспилотника

Женщина получила акубаротравму в результате атаки украинского дрона на поселок Пролетарский в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

В заявлении уточняется, что целью удара был коммерческий объект. У здания оказались повреждены входная группа и остекление.

«Бригада скорой помощи оказала [женщине] медицинскую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшая отказалась», — отмечается в тексте.

Также, по данным оперштаба, прилеты зафиксировали в селе Вязовое в Краснояружском округе и селе Нижнее Березово-Второе в Шебекинском округе. В первом населенном пункте были повреждены объект инфраструктуры и крыша помещения, во втором — автомобиль и частный жилой дом.

Накануне украинский беспилотник ударил по производственному предприятию в селе Ржевка в Шебекинском округе Белгородской области. В результате один местный житель получил несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, из-за детонации дрона произошло возгорание самого здания.

Ранее в Белгородской области после атаки украинского дрона на автомобиль не спасли мирного жителя.