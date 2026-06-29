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Общество

В Нижнем Новгороде мужчина загорелся посреди улицы и не выжил

В Нижнем Новгороде мужчина заживо сгорел из-за воспламенившейся одежды
ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Приокском районе Нижнего Новгорода у мужчины загорелась одежда, сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел во дворе на улице Лебедева. До приезда пожарных огонь удалось потушить очевидцам.

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили пострадавшего с тяжелыми ожогами. Его доставили в ожоговый центр, но спасти не смогли. По данному факту проводится проверка.

До этого водитель сгорел заживо на трассе М-7. Мужчина за рулем «Приоры» во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым тягачом с полуприцепом. После удара оба автомобиля загорелись. По данным источника, водитель Lada сгорел в машине, второго автомобилиста госпитализировали с травмами.

Ранее семья с двумя детьми заживо сгорела в Подмосковье.

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