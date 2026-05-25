Семья с двумя детьми заживо сгорела в Подмосковье

В Павловском Посаде при пожаре в дачном доме погибли трое взрослых и двое детей

Трое взрослых и два ребенка погибли при пожаре в дачном доме в Подмосковье. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий.

Трагедия произошла 25 мая в Павловском Посаде. Во время тушения дачного дома были обнаружены тела пяти человек: троих взрослых и двух детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают причины возгорания.

В прокуратуре Подмосковья уточнили, что при разборе завалов нашли тела мальчика 2014 года рождения и девочки 2019 года рождения. Сколько лет было взрослым, не сообщается. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки.

До этого два человека погибли при пожаре в доме на улице Калинина в подмосковной Лобне. Жертвами пожара стали 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Также пострадали две девочки — трех и 11 лет. Детей госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причина возгорания не называлась.

Ранее в Красноярске два мальчика отравились угарным газом во время пожара в доме.