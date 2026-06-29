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Общество

В Калуге мужчина угодил под суд за расправу над парализованной матерью

Житель Калуги ножом изрезал парализованную мать и попал под суд
Shutterstock

В Калуге 55-летнего местного жителя будут судить за распрау над парализованной матерью, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в октябре 2022 года он, находясь в состоянии опьянения в своей квартире, нанес несколько ударов ножом 73-летней матери, которая из-за тяжелой болезни не могла передвигаться и защищаться. После случившегося мужчина сам сообщил о произошедшем в полицию.

Во время расследования у него развилось психическое расстройство, и суд отправил его на принудительное лечение. Недавно медкомиссия заявила о его выздоровлении, и следствие возобновили.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, который забил пожилую мать, устав от нотаций.

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