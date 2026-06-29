Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

ФСБ распространила видео с подозреваемым в подготовке теракта в Ярославле

ФСБ: задержанный в Ярославле признался на допросе, что хотел поджечь синагогу
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Приверженец международной террористической организации (МТО), задержанный в Ярославле, в ходе допроса признался, что хотел устроить пожар в синагоге. Видео с его показаниями распространила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, передает ТАСС.

В ходе обыска силовики нашли в доме подозреваемого зажигательные устройства. Оперативник спросил мужчину, зачем он приобрел эти предметы.

«Я по заданию должен был купить компоненты для зажигательной смеси и должен был поджечь синагогу из-за конфликта между Палестиной и Израилем», — ответил подозреваемый на заданный ему вопрос.

В ФСБ сообщили, что мужчина установил контакт с представителем организации, находящимся в Сирии. Действуя по указанию куратора, злоумышленник приобрел компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

Подозреваемый провел разведку территории культового еврейского учреждения в Ярославле и сфотографировал объект. После совершения поджога мужчина планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации, однако его планам помешали сотрудники ФСБ.

Ранее российский школьник стал террористом, выполняя задания неизвестных.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!