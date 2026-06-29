ФСБ распространила видео с подозреваемым в подготовке теракта в Ярославле

ФСБ: задержанный в Ярославле признался на допросе, что хотел поджечь синагогу

Приверженец международной террористической организации (МТО), задержанный в Ярославле, в ходе допроса признался, что хотел устроить пожар в синагоге. Видео с его показаниями распространила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, передает ТАСС.

В ходе обыска силовики нашли в доме подозреваемого зажигательные устройства. Оперативник спросил мужчину, зачем он приобрел эти предметы.

«Я по заданию должен был купить компоненты для зажигательной смеси и должен был поджечь синагогу из-за конфликта между Палестиной и Израилем», — ответил подозреваемый на заданный ему вопрос.

В ФСБ сообщили, что мужчина установил контакт с представителем организации, находящимся в Сирии. Действуя по указанию куратора, злоумышленник приобрел компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

Подозреваемый провел разведку территории культового еврейского учреждения в Ярославле и сфотографировал объект. После совершения поджога мужчина планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации, однако его планам помешали сотрудники ФСБ.

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