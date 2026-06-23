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Общество

Россиянам напомнили о праве не возвращаться из отпуска в обозначенный день

Юрист Хаминский: невозможность вовремя выйти из отпуска – это не прогул
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Если сотрудник не смог вовремя выйти из отпуска – например, при отъезде в другую страну и невозможности вернуться в желаемую дату по независящим от него причинам, то это нельзя расценивать как прогул. За такое нарушение работника не могут уволить, подчеркнул в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он пояснил, что речь идет об объективных обстоятельствах, которые не зависят от человека. Сюда же относятся, в том числе, заболевания, вызов в госучреждения (суд или военкомат), ЧС, ДТП и так далее. Кроме того, сотрудник имеет право приостановить работу, если ему более 15 дней не выплачивают зарплату. В данном случае работодателям следует ориентироваться на законы и обозначенные Рострудом нормы, пояснил юрист.

«Так, Верховный суд РФ ещё в 2012 году указал, что, например, отсутствие проездных билетов, из-за чего работник не смог вовремя вернуться на работу из места, где проводил отпуск, и при этом заранее уведомил работодателя об этой проблеме, является уважительной причиной», — подчеркнул Хаминский.

Он напомнил, что уважительную причину нужно будет подкрепить документом – это может быть, например, объявление о закрытии воздушного пространства. Важно сразу сообщить об этом начальству – желательно, в письменной форме, отметив время отправки письма, заключил юрист.

До этого член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отмечал, что если в жару температура воздуха в офисе превышает установленные нормы, то работники имеют право не выходить на смену – это не будет считаться прогулом. Если работодатель в связи с жарой ничего не предпринимает, работники вправе уйти с работы, предупредив об этом письменно, подчеркнул он.

Россиянам ранее разъяснили последствия прогула работы из-за сбоя интернета.

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