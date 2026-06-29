Врач предупредила туристов о серьезной опасности загара

Загар во время путешествий в других странах с непривычно высоким уровнем инсоляции может привести к меланоме — одной из самых опасных и агрессивных форм злокачественных новообразований. Об этом рассказала Pravda.Ru врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

По ее словам, смена климатических поясов создает экстремальную нагрузку для неподготовленного организма, поэтому важно использовать защитные средства, а также не пренебрегать правилами безопасности. Врач подчеркнула, что детей младше семи лет особенно не рекомендуется вывозить в зоны с высокой солнечной активностью в неподходящее время.

«Нельзя выводить детей до семи лет под открытое солнце в часы его максимальной активности. Когда в Эмиратах, Египте, Таиланде и других жарких странах детей купают в полдень, это не забота о здоровье, а вред и полная безграмотность. Если ребенок загорает на солнце, то делать это следует только после 17–18 часов, обязательно используя солнцезащитный крем, и ни в коем случае не под прямыми лучами. Это крайне вредно», — заключила Егорова.

Завкафедрой дерматовенерологии и косметологии Самарского государственного медицинского университета Антонина Арсеньева до этого говорила, что для того, чтобы снизить риск солнечных ожогов, в рацион стоит включить продукты, богатые бета-каротином, лютеином, тиамином и витамином Е. По словам специалиста, для того чтобы кожа была более устойчивой к воздействию ультрафиолета и загорала, а не обгорала, рекомендуется употреблять зелень, тыкву, морковь, шпинат и абрикосы.

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