Названа самая опасная летняя обувь

Наиболее опасной летней обувью являются шлепанцы на жесткой и плоской подошве, которые не фиксируют подъем стопы. Об этом «Москве 24» рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

По его словам, нога в этом случае будет съезжать вправо-влево при ходьбе, что грозит усталостью и болью в мышцах. Это также повышает риск появления мозолей, так как кожа будет постоянно тереться об ткань.

Врач также посоветовал отдавать предпочтение обуви с небольшим каблуком (в пределах 2–4 см), чтобы распределить нагрузку на стопу при ходьбе.

«При этом каблук более 4 см уже представляет опасность для здоровья. Если регулярно ходить с таким подъемом более 20 минут, постепенно может развиться плоскостопие и вальгусная деформация первого пальца стопы. Все это ведет к появлению постоянных болевых ощущений», – предупредил Евдокимов.

К самой полезной обуви он отнес качественные кроссовки, которые в большинстве своем изготавливают с хорошей амортизирующей подошвой.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, кандидат медицинских наук Константин Терновой до этого говорил, что ходьба в шлепанцах или вьетнамках на протяжении долгого времени увеличивает риск возникновения серьезных проблем со здоровьем стоп. Специалист объяснил, что шлепанцы и вьетнамки не обладают амортизирующими свойствами, из-за чего при ходьбе стопа получает сильные удары и серьезную нагрузку.

Ранее врач предупредил об опасности популярной летней обуви.