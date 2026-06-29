Россиянам рассказали, какой виноград является самыми полезным

Самым полезным сортом винограда считается более темный — красный, черный, фиолетовый. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

«Это объясняется повышенной концентрацией ресвератрола и ряда других антиоксидантных комплексов, которые содержатся в винограде, то есть эти полифенолы в более высокой концентрации содержатся именно в темных сортах», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что этот продукт можно есть даже с косточками. По его словам, в их составе есть полезные вещества, в том числе Омега-6.

Поляков также отметил, что из косточек винограда делают масло.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, комментируя мнение об опасности винограда «шайн-мускат» из-за химикатов, говорил, что связывать потенциальную токсичность ягод с конкретным сортом научно некорректно. Он подчеркнул, что проблема заключается в недобросовестности производителей, а не в биологических особенностях гибрида. По его словам, виноград достаточно много обрабатывается при выращивании, в том числе фунгицидами, инсектицидами, иногда акарицидами, препаратами против слизней и улиток.

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