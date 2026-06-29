Врач после трагедии с 21-летней моделью из РФ назвал причины аневризм в мозге

Аневризмы сосудов головного мозга бывают врожденными и приобретенными, к последним относятся черепно-мозговые травмы, артериальная гипертензия — повышенное кровяное давление, нейроинфекции и опухоли головного мозга. Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, геронтолог Валерий Новоселов, комментируя новость о том, что 21-летней модели из Алтайского края Дианы Галиной, которой диагностировали разрыв врожденной аневризмы головного мозга и провели две операции в Китае, не стало.

«Разрыв аневризм — это довольно частое явление. Аневризмы бывают у людей врожденные и приобретенные. Их разрыв приводит иногда к геморрагическому инсульту. Но все зависит от локации и объема», — сказал Новоселов.

Врач подчеркнул, что к этому состоянию могут также привести васкулиты — воспаление стенок кровеносных сосудов. По его словам, в некоторых случая пациенты могут дожить с аневризмами до старости и не знать об их существовании.

Врачи медицинского центра ABC в Мексике до этого предупредили, что первые симптомы опухолей головного мозга часто маскируются под обычное недомогание, однако в отличие от мигрени или переутомления они обычно не проходят со временем, постепенно усиливаются или возникают внезапно.

Ранее сообщалось, что у актрисы Пенелопы Крус нашли аневризму головного мозга.