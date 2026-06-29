Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Врач после трагедии с 21-летней моделью из РФ назвал причины аневризм в мозге

Врач Новоселов: опухоли могут быть причиной появления аневризм в мозге
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Аневризмы сосудов головного мозга бывают врожденными и приобретенными, к последним относятся черепно-мозговые травмы, артериальная гипертензия — повышенное кровяное давление, нейроинфекции и опухоли головного мозга. Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, геронтолог Валерий Новоселов, комментируя новость о том, что 21-летней модели из Алтайского края Дианы Галиной, которой диагностировали разрыв врожденной аневризмы головного мозга и провели две операции в Китае, не стало.

«Разрыв аневризм — это довольно частое явление. Аневризмы бывают у людей врожденные и приобретенные. Их разрыв приводит иногда к геморрагическому инсульту. Но все зависит от локации и объема», — сказал Новоселов.

Врач подчеркнул, что к этому состоянию могут также привести васкулиты — воспаление стенок кровеносных сосудов. По его словам, в некоторых случая пациенты могут дожить с аневризмами до старости и не знать об их существовании.

Врачи медицинского центра ABC в Мексике до этого предупредили, что первые симптомы опухолей головного мозга часто маскируются под обычное недомогание, однако в отличие от мигрени или переутомления они обычно не проходят со временем, постепенно усиливаются или возникают внезапно.

Ранее сообщалось, что у актрисы Пенелопы Крус нашли аневризму головного мозга.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!