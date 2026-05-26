Пенелопа Крус рассказала об угрожающем жизни заболевании

У актрисы Пенелопы Крус нашли аневризму головного мозга
Испанская актриса Пенелопа Крус рассказала о проблемах со здоровьем, едва не остановивших производство ее последнего проекта «Черный шар». Об этом 52-летняя артистка поговорила в беседе с Variety.

По словам Крус, пугающий звонок она получила от своего врача непосредственно перед выходом на съемочную площадку.

«Мы собирались выходить, я надевала парик, и мне сказали: «По-видимому, у вас аневризма головного мозга. Это было что-то сюрреалистичное», — вспоминает она.

Крус добавила, что всерьез опасалась за свою жизнь. По медицинским показаниям ей разрешили продолжить съемки, что актриса называет настоящим чудом. Перенесенный опыт, продолжила она, сформировал ее взгляд на героиню и сюжет фильма.

«Мы переживали это обе, но, несмотря на трудности, могли двигаться вперед по жизни», — говорит артистка.

Круз в испанской драме играет певицу из кабаре. В «Черном шаре» также снялись гитарист Рикаделафуэнте, Карлос Гонсалес, Мигель Бернардо и Гленн Клоуз.

