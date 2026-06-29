Аэропорт Внуково второй раз за ночь остановил работу

В столичном аэропорту Внуково второй раз за ночь ввели ограничения на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

В воздушном ведомстве добавили, что ограничения приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, возможны корректировки в расписании рейсов.

До этого ограничения на полеты во Внуково вводили в 00:48 по московскому времени. Однако спустя 40 минут аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

До этого стало известно, что из-за введенных утренних ограничений на полеты в аэропорту Сочи задержали 103 рейса и еще 16 отменили. На прилет задерживалось 63 рейса. Особый режим на прием и выпуск воздушных судов вводился для обеспечения безопасности полетов.

28 июня сверхлегкий самолет совершил аварийную посадку в Ленинградской области. Причина незапланированного приземления не уточняется.

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