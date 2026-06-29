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Общество

Стало известно, где пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей

В двух российских регионах средняя пенсия работающих превысила 35 тысяч рублей
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В мае 2026 года в двух регионах России зафиксирован средний размер пенсионного обеспечения более 35 тыс. рублей среди работающих граждан. Речь идет о Чукотке и Ненецком автономном округе (НАО), сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики.

По информации Социального фонда, жители Чукотки получали в мае текущего года среднюю пенсию в размере 39 383 рубля. Гражданам, живущим в НАО, начисляли в среднем по 35 902 руб.

До этого директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова рассказала, что никогда не работавшие официально россияне будут получать только социальную пенсию. По ее словам, у таких граждан индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет страхового стажа в 15 лет, но они могут рассчитывать на выплаты по старости.

Эксперт уточнила, что в этом году получателям соцпенсии среди женщин должно быть не менее 64 лет, а среди мужчин — 69 лет. Средний размер такой выплаты сейчас составляет 16 583 руб.

Новость дополняется.

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