В китайском Синьцзяне открылся семинар для лидеров мировых СМИ

«Газета.Ru» представит Россию на семинаре для лидеров мировых СМИ в Синьцзяне

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики стартовал семинар для лидеров национальных СМИ по совместному строительству Экономического пояса Шелкового пути. Россию на форуме представляет главный редактор «Газеты.Ru» Ирина Сигова.

Мероприятие пройдет в Урумчи, Корла, Турфане и других городах. В ходе семинара участники посетят различные предприятия, музеи, вузы, выставки, а также уникальные природные локации. Кроме того, для зарубежных коллег организаторы из КНР подготовили цикл лекций, посвященных истории, религии, экономике и современному развитию Китая.

В мероприятиях примут участие журналисты из Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Люксембурга, Турции, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Японии, Мальдивских островов и Албании.

Предыдущий подобный семинар проходил в 2025 году, в нем приняли участие 24 журналиста из 19 стран. Среди них были представители России, Германии, Австралии, Канады, Швеции, Саудовской Аравии, Казахстана, Албании и Демократической Республики Конго.

Ранее главный редактор «Газеты.Ru» Ирина Сигова приняла участие в VI форуме СМИ России и Китая.