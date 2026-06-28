Число погибших при атаке ВСУ на предприятие в Волгограде выросло до двух

Бочаров: в Волгограде обнаружили тело второго погибшего при атаке ВСУ

В Волгограде оперативные службы обнаружили тело второго погибшего сотрудника предприятия, которое подверглось ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его данным, тело работника обнаружили в ходе ликвидации последствий атаки. Состояние госпитализированных остается стабильным, уточнил губернатор.

«Выражаю соболезнования родным и близким», — написал Бочаров.

27 июня ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Волгограде. Тогда губернатор сообщил об одном погибшем и 11 пострадавших. Двое из госпитализированных находились в тяжелом состоянии. Повреждения получили производственные объекты предприятия в Краснооктябрьском районе. Локальные возгорания удалось оперативно потушить, повреждений жилых объектов не зафиксировано.

Волгоградское предприятие поразили крылатые ракеты большой дальности FP-5 «Фламинго», утверждает президент Украины Владимир Зеленский. Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили три ракеты «Фламинго».

Ранее в российском регионе задержали жителей, снимавших ракетную атаку ВСУ.