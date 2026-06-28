Юрист назвал рабочие способы вернуть долг, если нет расписки

Отсутствие расписки не делает сделку ничтожной, но резко усложняет процесс доказывания. Как вернуть долг, если никаких явных подтверждений не осталось, «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Ломакин, управляющий партнер юридической фирмы «Формула Согласия».

Закон допускает устную форму займа между физическими лицами, но на практике суды редко принимают лишь косвенные доказательства. К ним относятся аудиозаписи разговоров, скриншоты переписки с признанием долга, показания свидетелей. «Если должник еще выходит на связь, задавайте вопросы, вынуждающие его подтвердить факт долга, — советует эксперт. — Любой ответ вроде «Пока нет денег» будет письменным признанием». Идеально — выписка со счета, где видно, сколько и кому перевели. Тогда должнику придется доказывать, что это был не долг.

Важное предостережение: нельзя угрожать должнику. «Сошлитесь на то, что предпримете все меры, предусмотренные законом. Если же пугать проблемами или говорить о силовом решении — вы попадаете под статью о вымогательстве, — предупреждает Ломакин. — Профессиональные должники часто используют этот прием, вынуждая сказать лишнее».

Идти в полицию сразу — ошибка. Полиция занимается преступлениями, а не гражданскими спорами. Помогут только при признаках мошенничества (ст. 159 УК РФ). «Простой отказ отдавать долг — не мошенничество, — поясняет юрист. — Но если должник сменил номер, заблокировал вас, уволился и съехал — это серьезный признак умысла. Особенно если брал деньги под вымышленным предлогом».

Формально значительным ущербом считается сумма от 5000 рублей. Но на практике заявление на 5–10 тысяч с плохими доказательствами получит отказ. «Реально полиция разбирается при суммах от 250–350 тысяч либо когда должник обманул нескольких человек по одинаковой схеме», — отмечает Ломакин.

Даже без расписки есть шанс выиграть в суде при совокупности косвенных доказательств. Получив судебный акт, передайте его приставам. «Они объявят должника в розыск, заблокируют счета, ограничат выезд за границу, — рассказывает эксперт. — Когда он не сможет купить билет на самолет или получить зарплату, часто находится сам».

«Если сумма невелика — иногда проще простить долг и получить урок, — резюмирует Ломакин. — Если значительна — боритесь, используя законные механизмы. Инструменты для защиты даже без расписки есть».

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