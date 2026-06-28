Адвокат предупредил, какие комментарии опаснее всего оставлять в интернете

О том, какие риски несут публичные высказывания в сети, к какой ответственности могут привлечь автора комментария и почему полная анонимность в интернете — это миф, «Газете.Ru» рассказал Александр Барканов, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук.

«Писать комментарии в интернете, конечно, можно. Свобода слова — один из основополагающих конституционных принципов. Но она не безгранична. Комментарий в сети — это субъективное публичное высказывание, доступное для неопределенного круга лиц, и автор должен соблюдать цифровую гигиену», — напомнил адвокат.

Если комментарий носит оскорбительный, клеветнический или экстремистский характер, возбуждает ненависть или содержит заведомо ложные сведения, автор может столкнуться с гражданской, административной или уголовной ответственностью.

Оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ) — одно из самых дорогих нарушений: штраф может достигать 700 тысяч рублей. Ненормативная лексика в общественных местах (ст. 20.1 КоАП РФ) тоже наказывается штрафом. По уголовной статье 148 УК РФ наказывают за оскорбление религиозных чувств верующих — штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

С 2022 года в России появились статьи об ответственности за дискредитацию вооруженных сил и распространение ложной информации о действиях армии. За первый год суды рассмотрели более пяти тысяч протоколов по ст. 20.3.3 КоАП РФ и оштрафовали 4440 человек на 150 млн рублей. К 2024 году число таких дел превысило 2000 в год. Многие дела 2025 года связаны с высказываниями, сделанными несколько лет назад.

Если на автора комментария подали в суд, дело будет рассматриваться с опорой на заключение эксперта-лингвиста. Это касается уголовных, административных и гражданских дел.

Факт публикации комментария можно зафиксировать заранее: нотариус осматривает веб-ресурс и составляет официальный документ. Даже если комментарий потом удалят, в суде будет проще доказать, что он существовал.

«Не стоит верить в полную анонимность в интернете — в 2026 году это уже миф. Любая информация оставляет цифровой след, который сохраняется в десятках баз данных. Роскомнадзор использует нейросети, которые отслеживают подозрительные высказывания. Бдительность, самодисциплина и сдержанность — вот основные правила при комментировании в сети», — резюмировал он.

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