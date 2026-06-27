Адвокат рассказал, какие эмодзи могут повлечь юридическую ответственность

Использование эмодзи может повлечь юридическую ответственность, в том числе за оскорбление. Руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антона Ключко в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что ключевое значение имеет не сам символ, а контекст его употребления.

Так, еще в 2023 году Пятнадцатый апелляционный Арбитражный суд признал эмодзи в переписки с поднятым вверх большим пальцем равносильным подписи под дополнительным соглашением. Потому что важен именно контекст.

«Например, на видеохостинге YouTube под каждым видео предусмотрены всего две разные реакции-эмодзи: «большой палец вверх» и «большой палец вниз». Сами по себе данные эмодзи не выражают ничего противозаконного. Но в феврале 2026 года лицо было привлечено к ответственности за прожатие «большой палец вверх» под видео экстремистского характера. Такой «лайк» суд расценил, как публичное оправдание экстремистских действий, и назначил штраф в 30 000 рублей. Опять же, состав правонарушения тут образовал бы не любой «лайк» или эмодзи, а несущий именно положительный, одобряющий контекст», — поделился адвокат.

Также, по словам эксперта, любой эмодзи, который не выражает положительный контекст, под постом, тема которого в настоящий момент особенно чувствительна для правоприменителей, может обернуться привлечением к ответственности.

«Так, весной 2026 года житель Ростова-на-Дону был привлечен к административной ответственности по ст.20.3.3 КоАП РФ за то, что поставил в домовом чате эмодзи «какашка» под видео с российской военной техникой. Суд тогда не принял во внимание пояснения привлекаемого лица о том, что он не имел намерений никого дискредитировать, а просто выразил так несогласие с уместностью публикации такого рода контента в домовом чате».

При этом адвокат Ключко считает, что это сомнительное формирование судебной практики, при которой за аналогичный эмодзи могут привлечь в контексте оскорбления личности. Вероятнее всего суды посчитают, что состав правонарушения тут не образуется.

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