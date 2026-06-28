Адвокат разъяснила, как законно присвоить найденные деньги

Найденные на улице деньги юридически остаются собственностью потерявшего их. Статья 227 ГК РФ обязывает нашедшего принимать меры к возврату находки владельцу. Если просто забрать деньги себе, можно стать фигурантом уголовного дела, рассказала «Газете.Ru» адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

«Необходимо подать в орган местного самоуправления или полицию письменное заявление с указанием точного времени, места и обстоятельств обнаружения денег. Гражданину выдается копия заявления с отметками о принятии (например, со штампом и входящим номером). Сотрудники полиции фиксируют найденное в специальном журнале и подробно описывают в рапорте обстоятельства произошедшего. Найденные деньги вносятся на лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение территориального органа МВД России», — объяснила она.

Если в течение шести месяцев объявится владелец купюр, он должен подать в полицию письменное заявление с указанием признаков денег (номинал, количество купюр, особые отметки) и обстоятельств утраты, предъявить удостоверение личности, а также предоставить подтверждающие документы: чеки, выписки, свидетельские показания и другие. Закон не устанавливает конкретного перечня документов, подтверждающих право собственности, — этот вопрос решается в каждом конкретном случае.

«Владелец не обязан платить вознаграждение за возврат находки, но, в соответствии со статьей 229 ГК РФ, может добровольно выплатить нашедшему до 20% суммы. Обнаруживший деньги имеет право требовать возмещения необходимых и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с находкой, например, оплата проезда до полиции, почтовые расходы и тому подобное», — пояснила адвокат.

Если владелец так и не объявился, нашедший автоматически получает право собственности, но должен повторно обратиться в полицию за выдачей денег. Без первоначального заявления право собственности не наступает, и хозяин может вернуть средства через суд в любое время.

Если деньги найдены в помещении либо в транспортном средстве, нужно сдать их представителю владельца соответствующего объекта (администрации, водителю). Этот представитель становится лицом, ответственным за находку, и приобретает соответствующие права.

Особую осторожность нужно проявлять с крупными суммами, так как их присвоение или растрата может повлечь уголовную ответственность. Кроме того, есть риск, что эти деньги были получены преступным путем, что может создать дополнительные правовые риски при их использовании. Еще опаснее фальшивые купюры: за их сбыт статьей 186 УК РФ предусмотрено до пятнадцати лет лишения свободы. При обращении в полицию подлинность проверят сотрудники, а при попытке расплатиться подделкой или обменять ее в банке уголовная ответственность наступает даже в том случае, если нашедший не знал, что деньги фальшивые.

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