Адвокат объяснил, что делать, если на вас оформили кредит без вашего ведома

Если на ваше имя оформили кредиигт, которого вы не брали, или ваша карта работает в мошеннических переводах, действовать надо оперативно. Об этом «Газете.Ru» рассказал Алексей Гридин, адвокат, заместитель управляющего партнера Адвокатского бюро г. Москвы «Закон».

«Ситуацию, о которой наслышаны все, можно разделить на две схемы. Первая: мошенники используют скан паспорта, взломанный аккаунт на «Госуслугах» или утечку данных из баз. Кредит оформлен, и вы узнаете об этом только при наступлении срока платежей или от коллектора. Вторая: вас убедили, что звонят «из ФСБ», «из банка» или «из прокуратуры». Давление, страх, код из СМС — и вы сами нажали «подтвердить», — поделился адвокат.

В обоих случаях вы жертва. Но вести себя нужно одинаково четко. Паника — худший советчик.

Первое — максимальная фиксация всех обстоятельств: скриншоты, СМС, выписки, свидетели.

Второе — запрос кредитной истории через «Госуслуги» (бесплатно дважды в год). Установите, какой банк выдал кредит, на каких условиях, через какой канал идентификации.

Третье — заявление в полицию немедленно и лично. Только так ваше обращение регистрируется как сообщение о преступлении с обязательной выдачей талона-уведомления.

«Не звоните по телефонам из СМС, это может быть продолжением схемы», — предупреждает адвокат.

Далее — письмо в банк или микрофинансовую организацию с требованием аннулировать договор, со ссылкой на статью 820 ГК РФ и копией талона из полиции. Если банк молчит — жалоба в ЦБ РФ. Если банк отказывает — иск в суд.

«Главная ошибка — это попытка договориться с банком или внести хоть один платеж. Любое перечисление денег по спорному договору может быть расценено как признание долга. После этого отыграть назад будет сложнее», — объясняет Гридин.

С 5 июля 2025 года действует закон о дропперах. МВД РФ возбудило 832 уголовных дела всего за полгода. Статья 187 УК РФ предусматривает до 3 лет за передачу карты и до 6 лет за посреднические операции.

««Я не знал, куда уйдут деньги» — не освободит от ответственности автоматически. Следствие будет доказывать, что вы должны были понимать характер своих действий и их последствия», — отмечает адвокат.

Выход есть даже для дроппера: первый эпизод, активное содействие следствию, помощь в установлении организаторов. В остальных случаях действуйте по вышеуказанному алгоритму, но перед этим обязательно проконсультируйтесь с адвокатом — каждая ситуация имеет свои особенности.

Ранее были названы категории долгов, которые могут иметь серьезные последствия.