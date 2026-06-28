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Молодые россияне все реже хотят работать за границей

Число желающих работать за рубежом молодых россиян сократилось вдвое
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Желающих работать за границей стало меньше: сейчас мечтают о работе за рубежом примерно 9% молодых специалистов, за год их доля сократилась вдвое.

Это показало исследование Страхового Дома ВСК, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Те, кто хочет работать за границей, преимущественно проживают в Москве и Санкт-Петербурге. При этом для россиян падает привлекательность рынка труда США и Европы: если ранее туда стремились по 28% опрошенных, в 2026 году — только по 20%.

Наиболее перспективные зарубежные направления для построения карьеры, по оценкам молодых россиян, — это страны СНГ, в том числе Казахстан, Белоруссия и Армения (13%), а также Япония и Южная Корея (также 13%).

Ранее ищущим работу россиянам посоветовали «почистить» соцсети.

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