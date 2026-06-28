«200 тыс. рублей — миф»: россиянам рассказали, сколько можно заработать на сборе урожая

Обещания дохода до 200 тыс. рублей за сбор урожая далеко не всегда соответствуют реальности. Чаще всего сезонная работа в аграрном секторе остается тяжелым физическим трудом с высоким уровнем зависимости от погоды и условий конкретного работодателя, рассказала «Газете.Ru» Анна Конева, директор по персоналу аутсорсинговой компании Mega-Personal.

Объявления о сезонной работе в сельском хозяйстве появляются каждое лето. Работодатели предлагают вахту с проживанием и питанием, а доход в отдельных вакансиях достигает 150–200 тыс. рублей. Однако реальные заработки зачастую оказываются значительно ниже.

По словам Коневой, средняя предлагаемая зарплата в 2025 году составляет около 90 тыс. рублей, однако итоговый доход зависит от системы оплаты, погоды и выносливости сотрудника.

«В Астраханской области сбор овощей оплачивается сдельно. Заработать 100–120 тыс. могут только те, кто работает без выходных с утра до вечера. Для большинства реальный доход — около 60 тыс. рублей», — отметила эксперт.

Основными регионами, привлекающими работников, являются Краснодарский край, Воронежская область и Ставрополье. При этом основной костяк — не студенты, а мужчины и женщины 40–50 лет из экономически менее благополучных регионов и стран ближнего зарубежья.

«Для многих это способ закрыть кредиты или оплатить лечение», — пояснила Конева.

Отдельной категорией являются опытные сезонные работники, которые знают, какие работодатели выполняют свои обязательства. Они могут зарабатывать до 150 тыс., однако таких, по оценке эксперта, не более 10%.

Одной из самых распространенных проблем остаются условия проживания и питания.

«Фраза «бесплатное жилье» не всегда означает комфортные условия. Иногда из заработной платы удерживают до 500 рублей в день за проживание», — рассказала специалист.

Дополнительными рисками выступают штрафы и непрозрачная система начисления. Работники могут столкнуться с удержаниями за поврежденную продукцию, опоздания или досрочное прекращение работы.

При этом на рынке есть и добросовестные работодатели с прозрачными условиями. Но такие вакансии — скорее исключение.

«Сезонная работа может стать временным источником дохода, однако воспринимать ее как способ быстро заработать крупную сумму не стоит», — резюмировала Конева.

Ранее россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц.