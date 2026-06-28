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Общество

Волжанина жестоко избили из-за татуировок

В Волжском двое мужчин избили молодого человека из-за татуировок

В Волжском двое мужчин избили 24-летнего местного жителя из-за его татуировок. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, злоумышленникам не понравились татуировки молодого человека и они решили его избить. Пострадавший получил различные травмы, его госпитализировали.

Сотрудники уголовного розыска установили личности нападавших. Ими оказались двое местных жителей 27 и 25 лет. Оба фигуранта были задержаны и доставлены в отдел полиции. Там они дали признательные показания. Сейчас нападавшие находятся под стражей, уточнили в МВД. По данным ведомства, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

До этого в Екатеринбурге двое мужчин напали на 19-летнего студента, избили его и похитили телефон. Конфликт начался из-за того, что нападавшим не понравилась внешность потерпевшего. Фигуранты находятся под стражей, им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мужчина устроил скандал в российской кофейне из-за внешности девушки-бариста.

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