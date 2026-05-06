В центре Екатеринбурга жестоко избили 19-летнего студента из-за внешности

В центре Екатеринбурга двое мужчин напали на 19-летнего студента, избили его и похитили телефон, после чего перевели с его счета 800 рублей. Об этом стало известно E1.RU.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, на записи видно, как толпа окружает пострадавшего, а затем один из нападавших наносит удары ногой в область лица жертвы. В итоге юноше диагностировали перелом носа со смещением.

Полиция задержала двух подозреваемых — 26-летнего монтера железнодорожных путей и 23-летнего безработного. Оба жители Екатеринбурга, ранее не судимы.

Они признали вину и заявили, что выбросили похищенный iPhone по дороге, а деньги потратили на такси. В момент нападения мужчины были пьяны.

По словам потерпевшего, конфликт начался из-за того, что нападавшим не понравилась его внешность. Сейчас фигуранты находятся под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы по статье о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Ранее в Петербурге арестовали юношу, который напал на подростка ради куртки и кофты.

 
