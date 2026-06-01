Мужчина устроил скандал в российской кофейне из-за внешности бариста

В Тольятти мужчина потребовал уволить работницу кофейни за татуировки и пирсинг
Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Тольятти клиент кофейни «Белый фартук» оскорблял бариста из-за внешнего вида и начал ее преследовать. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказал владелец заведения Андрей С.

По его словам, местному жителю не понравились синие волосы, татуировки и пирсинг у сотрудницы. Тогда мужчина стал часто приходить в кофейню и оскорблять девушку, сравнивая тату с наколками «зэков», а также светил ей в глаза лазерной указкой.

Когда за бариста заступилась администратор, мужчина заметил рисунок на ее шее и добавил, что она «и сама такая». Считая татуировки «противными», он кричал, что сотрудницам «надо жить в Африке», так как люди, сидевшие в тюрьме, прячут наколки, а не выставляют их напоказ.

Недовольный клиент обещал обратиться в Роспотребнадзор, заявив, что у него там «очень хорошие знакомые», и пригрозил владельцам сети неприятными последствиями.

Андрей отметил, что все работники следят за гигиеной, у них проверяют медицинские книжки, а внешний вид — это «личное дело и вопрос самоидентификации».

Ранее в центре Екатеринбурга жестоко избили 19-летнего студента из-за внешности.

 
