Мужчина, справлявший нужду на улице в Москве, напал на прохожего после замечания

«МК»: в Москве мужчина изрезал прохожего тесаком после замечания

В Москве мужчина напал с тесаком на прохожего после замечания, сообщает mk.ru.

По данным издания, ночью 27 июня неизвестный справлял нужду во дворе жилого дома в районе Очаково-Матвеевское, и 34-летний местный житель сделал ему замечание.

Вместо того, чтобы извиниться и уйти, нарушитель достал нож-тесак и набросился на мужчину. Потасовку остановили случайные свидетели, которые разняли участников конфликта.

Пострадавшего госпитализировали с ранением в грудную клетку, при этом лезвие попало в ребро, что помогло избежать более тяжелых последствий. Нападавший также получил травму — тяжелую открытую рану уха. В столичной полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее россиянин подрался с эвакуаторщиком и напал с тесаком на полицейских.