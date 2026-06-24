Россиянин подрался с эвакуаторщиком и напал с тесаком на полицейских

В Красноярском крае мужчина с тесаком напал на полицейских

В Красноярском крае мужчина подрался с эвакуаторщиком, а затем напал с тесаком на полицейских при задержании. Об этом сообщается в Telegram-канале «112 Красноярск».

Мужчина ворвался в автосервис и несколько раз ударил сотрудника Выяснилось, что пострадавший ранее эвакуировал автомобиль нападавшего на штрафстоянку. Полицейские установили личность злоумышленника и выехали на задержание. Однако мужчина встретил стражей порядка с ножом в руках и пытался нанести им телесные повреждения.

Задержать агрессора помогли бойцы спецназа. В отношении злоумышленника возбуждено несколько уголовных дел.

До этого на Сахалине задержали жителя Тывы, который проявлял агрессию к полицейским. Он отказался идти в камеру для задержанных, схватил одного правоохранителя за руку, а другого испинал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее россиянин с бензопилой пытался напасть на полицейских.