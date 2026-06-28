В Иркутске мать и ребенок погибли во время естественных родов

Baza: женщина и ее младенец не выжили во время родов в Иркутске

В Иркутске проводится проверка по факту гибели 28-летней женщины и ее новорожденного ребенка, сообщает Baza.

По словам родных, в ночь на 22 июня Анастасию Д. доставили из Ангарска в роддом Ленинского района Ирутска. К тому моменту у нее уже отошли воды. Известно, что ребенок был крупным — около 4,2 кг, однако врачи приняли решение принимать роды естественным путем.

Что происходило дальше, близким не сообщили. Позже семья узнала о гибели Анастасии и младенца. В выданной справке указано, что женщина умерла от эмболии околоплодными водами, а ребенок, согласно документам, умер, еще находясь в утробе.

Родственники Анастасии обратились в СК. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Башкирии женщина стала мамой в шестой раз, но ребенок не выжил из-за сепсиса.