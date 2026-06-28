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Военные заблокировали ТВ и радио крупнейшего независимого медиахолдинга Уганды

Daily Monitor: власти Уганды заблокировали работу независимого медиахолдинга NMG
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные военные окружили офисы крупнейшего независимого медиахолдинга Уганды — Nation Media Group (NMG) — и вынудили его телеканалы прекратить работу. Это было сделано по приказу главнокомандующего ВС страны генерала Мухузи Кайнеругабы — сына президента Йовери Мусевени, пишет Daily Monitor.

Операция началась ночью: военные оцепили главный офис NMG в районе Намувонго в Кампале, а также помещения холдинга в отеле «Серена», где располагается часть редакций.

К 5:00 по местному времени телеканалы NTV Uganda и Spark TV вышли в эфир с надписью «Видео недоступно», а радиостанции 90.4 Dembe FM и 93.3 KFM прекратили вещание. Офисы газеты Daily Monitor были заперты.

В сообщении подчеркивается, что ни армия, ни полиция, ни Комиссия по связи Уганды (UCC) не опубликовали ни одного официального документа с правовым обоснованием операции.

При этом Мухузи написал в соцсети Х, что «ни NTV, ни Monitor не откроются» без его разрешения.

«В Уганде я не верю в свободу прессы!» — заявил он.

Угрозы в адрес NMG он начал высказывать несколькими неделями ранее — после того, как издания холдинга осветили арест мэра Кампалы Эриаса Лукваго и ряд других острых тем, касавшихся генерала.

Национальная ассоциация вещателей (NAB) осудила блокировку, заявив, что действия властей нарушают Конституцию Уганды 1995 года.

Nation Media Group — крупнейшая независимая медиакомпания Восточной и Центральной Африки. В Уганде ей принадлежат телеканалы NTV Uganda и Spark TV, газеты Daily Monitor и The East African, радиостанции 93.3 KFM и 90.4 Dembe FM, а также ряд других изданий. В стране на холдинг работают более 500 сотрудников.

Ранее власти Уганды угрожали захватить Тегеран.

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