Россиянам объяснили, что лучше для зрения — очки, линзы или лазерная коррекция

Выбор между очками, контактными линзами и лазерной коррекцией зависит от конкретного человека, его желания, состояния органа зрения, образа жизни и ожиданий. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург, руководитель «Клиники доктора Куренкова» Вячеслав Куренков.

«Я бы, как специалист, через руки которого прошли десятки тысяч пациентов, сказал так. Действительно, еще не было ни одного пациента, который после обследования не спросил бы: «Доктор, что же все-таки лучше — очки, линзы или лазерная коррекция?» Но для профессионала этот вопрос звучит примерно так: что лучше — автомобиль, поезд или самолет? Каждый из них по-своему хорош, если использовать его по назначению. В офтальмологии все точно так же: не существует универсального метода коррекции зрения. Существует метод, который подходит именно этому пациенту и отвечает его задачам. Иногда после диагностики врач рекомендует не операцию, а продолжить пользоваться очками или контактными линзами. Пациенты нередко этому удивляются, но именно в этом и заключается профессиональный подход: задача врача — подобрать лучшее решение для человека, а не обязательно выполнить хирургическое вмешательство», — сказал профессор.

По словам специалиста, очки по-прежнему остаются самым распространенным способом коррекции зрения, особенно в детском возрасте, когда пациент еще не может использовать контактные линзы. Более того, поскольку они не контактируют с поверхностью глаза, этот способ коррекции практически не создает медицинских рисков по сравнению с контактными линзами и подходит пациентам любого возраста.

Однако очки подходят далеко не всем жизненным ситуациям. Они могут ограничивать периферическое зрение, запотевать зимой, создавать неудобства во время занятий спортом, путешествий или активного отдыха.

«Очки — отличный выбор для школы, института или офиса, но не всегда для бега, горнолыжного склона или других активных занятий. Они могут ограничивать обзор, особенно важный при управлении автомобилем, запотевают при перепадах температуры и иногда соскальзывают с носа в самый неподходящий момент. В движении они нередко становятся источником неудобств», — пояснил доктор.

Контактные линзы комфортнее очков: они обеспечивают более физиологичное зрение, не искажают размер предметов, не запотевают и позволяют человеку ощущать себя свободнее. Но этот комфорт требует дисциплины.

«Линзы дарят пациенту удобство, но не терпят халатности. Спать в них, носить дольше положенного срока, пренебрегать гигиеной — любая из этих ошибок может привести к серьезному воспалению. Это медицинское изделие со всеми вытекающими правилами», — подчеркнул Куренков.

Все больше пациентов рассматривают лазерную коррекцию как возможность полностью отказаться от очков и линз. Однако вокруг операции по-прежнему существует множество мифов.

«Современная лазерная коррекция проводится под местной капельной анестезией и хорошо переносится пациентами. Большинство людей после операции удивляются тому, насколько быстро она проходит. Но гораздо важнее другое: успех операции начинается не в операционной, а во время диагностики», — объяснил офтальмохирург.

Профессор подчеркнул, что именно обследование определяет, подходит ли пациенту операция и какой метод коррекции будет для него наиболее безопасным.

«Я всегда советую пациентам не выбирать способ коррекции по отзывам друзей или публикациям в интернете. Глаза слишком индивидуальны. То, что идеально подошло одному человеку, может оказаться не лучшим решением для другого. Современная офтальмология располагает всеми возможностями для эффективной коррекции зрения. Но хороший врач не продает новую технологию — он подбирает именно тот метод, который будет наиболее безопасным и эффективным для конкретного пациента», — заключил профессор.

Ранее врач развеял мифы о лазерной коррекции зрения.